Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Präventionsteam führt Fahrradkurs für ukrainische Kinder durch

Hameln (ots)

Bereits am Montag, den 16.05.2022, führte das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in Zusammenarbeit mit dem Integrationsmanagement der Stadt Hameln in der Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht Hameln einen Fahrradkurs für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine durch. Die insgesamt 19 Teilnehmenden waren im Alter von 7 bis 14 Jahre. Zur Verständigung war extra ein Russisch sprechender Polizeibeamter aus dem Einsatz- und Streifendienst der Polizei Hameln dabei. Neben den Verkehrsregeln und -zeichen stand auch ein Geschicklichkeitsparcours auf dem Lehrplan. Durch die Aktion soll den Kindern und Jugendlichen ein sicheres Bewegen im Straßenverkehr beigebracht werden.

