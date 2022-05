POL-HM: Unerlaubter Drohnenflug im Bereich des Kernkraftwerk Grohnde

Merxhausen (L 580) (ots) - Am Abend des 20.05. kam es gegen 18.45 Uhr in Folge der Unwetterlage zu einem Verkehrsunfall auf der L 580 zwischen den Ortschaften Mackensen und Merxhausen. Dort fiel ein umstürzender Baum auf einen in Richtung Merxhausen fahrenden PKW. Der 67-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall des Baumes auf das Fahrzeug leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

