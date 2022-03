Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Ohne Führerschein zwei Fahrzeuge angefahren

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Fahrzeuge beschädigte ein 92-jähriger Mazda-Fahrer am Mittwoch gegen 20:00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Kallenberg. Der 92-Jährige befuhr die Schwieberdinger Straße in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw-Gespann zusammenstieß. Nach dem Unfall setzte der Senior zurück und fuhr zudem gegen einen haltenden Skoda. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Mazda-Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen ergaben, dass der 92-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits zwei Wochen zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung polizeilich aufgefallen war (siehe Pressemitteilung vom 11.03.2022). Der Mazda wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell