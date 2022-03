POL-LB: BAB 8/Magstadt: Falsches Blaulicht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots) - Etwa seit Mitte März registriert der Polizeiposten Gäu vermehrt Kupferdiebstähle in Gäufelden und insbesondere in Bondorf. In der Nacht von Montag, 14. März, auf Dienstag, 15. März, trieben unbekannte Dieb in der Schul- und der Hauptstraße in Gäufelden-Tailfingen ihr Unwesen. Sie demontierten die Kupferfallrohre von vier Gebäuden. In ...

mehr