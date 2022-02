Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliches Trio beschädigt Busscheibe - die Polizei ermittelt - Velbert - 2202028

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (04. Februar 2022) wurde die Scheibe eines Linienbusses von drei bisher unbekannten Jugendlichen im Einmündungsbereich Bleibergstraße / Kuhlendahler Straße in Velbert-Langenberg beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:20 Uhr fuhr ein Linienbus der Busverkehr Rheinland GmbH in Richtung Velbert Langenberg. Als drei Jugendliche in dem Bus randalierten, verwies der 45-jährige Fahrer sie an der Haltestelle Bleibergstraße des Busses. Nach eigenen Angaben setzte der 45-Jährige anschließend seine Fahrt fort und bog von der Bleibergstraße nach links auf die Kuhlendahler Straße in Richtung Hauptstraße ein. Als er einen lauten Knall vernahm, stellte er fest, dass ein unbekannter Gegenstand die Frontscheibe des Busses beschädigt hatte.

Der glücklicherweise unverletzte Fahrer beobachtete anschließend, dass das jugendliche Trio, welches zuvor aus dem Bus verwiesenen worden war, sich fluchtartig von der Tatörtlichkeit in Richtung Langenberg entfernte.

Der 45-Jährige informierte folgerichtig die Polizei, welche die Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und schätzen den an dem Bus entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Tatverdächtigen können von dem Fahrer als circa 15-20 Jahre beschrieben werden. Es soll sich um zwei Mädchen und einen Jungen gehandelt haben, welche dunkel gekleidet waren.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell