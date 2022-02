POL-ME: 53-Jähriger bei Wohnungsbrand leicht verletzt - Wülfrath - 2202026

Polizei Mettmann

53-Jähriger bei Wohnungsbrand leicht verletzt - Wülfrath - 2202026

Mettmann

Am Freitagmittag, 05. Februar 2022, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Havemannstraße in Wülfrath, bei dem der 53-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Wohnung des Mannes wurde durch den Brand stark beschädigt.

Das war geschehen:

Gegen 12:30 Uhr informierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Havemannstraße die Einsatzkräfte der Feuerwehr, nachdem sie einen Brandausbruch in einer Wohnung des Hauses festgestellt hatten.

Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses in Vollbrand. Glücklicherweise hatten sowohl der 53-jährige Wohnungsinhaber als auch die übrigen Bewohner selbstständig das Mehrfamilienhaus verlassen können. Der 53-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.

Trotz zeitnaher und intensiver Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wülfrath nicht verhindern, dass die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses durch den Brand stark beschädigt wurde. Sämtliche Wohnungen des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses sind bis auf weiteres zunächst unbewohnbar. Die Bewohner wurden mit Hilfe der Stadt anderweitig untergebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Nach dem derzeitigen Stand ist ein defekter Fernseher vermutlich für den Brandausbruch verantwortlich. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann zunächst nicht näher beziffert werden.

