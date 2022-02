Polizei Mettmann

POL-ME: Vier Papiercontainer brannten: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2202023

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (4. Februar 2022) sind im Berliner Viertel in Monheim am Rhein vier Papiercontainer abgebrannt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2 Uhr hatten Anwohner der Grünauer Straße bemerkt, dass vier auf Höhe der Hausnummer 15 abgestellte Papiercontainer aus Plastik in Flammen standen. Die Anwohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr der Stadt Monheim, welche schnell am Einsatzort war und den Brand löschen konnte. Unterdessen suchte die Polizei im Umfeld des Brandortes nach den Verursachern ab, konnte hierbei jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Polizei schätzt den bei dem Brand entstandenen Schaden auf rund 800 Euro. Eine Gefahr für das anliegende Mehrfamilienhaus bestand laut Auskunft der Feuerwehr nicht.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Mülltonnenstandes gemacht oder weiß, wer für den Brand verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell