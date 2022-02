Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut zwei Motorräder aus Tiefgaragen entwendet - Hilden - 2202021

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mehrfach berichtete, kam es im Kreis Mettmann in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt zu Motorrad-Diebstählen aus Tiefgaragen. Am gestrigen Donnerstag (3. Februar 2022) registrierte die Polizei nun erneut zwei entwendete Maschinen - dieses Mal aus einer Tiefgarage in Hilden.

Bislang noch unbekannte Täter hatten sich auf Höhe der Hausnummer 10 des Rembrandtweges in Hilden im Zeitraum zwischen 0:30 Uhr und 18 Uhr am Donnerstag Zugang in die Tiefgarage verschafft. Dort entwendeten die Motorrad-Diebe neben einer drei Jahre alten BMW R nine T im Wert von rund 18.000 Euro auch eine gerade einmal drei Monate alte Kawasaki Z650 mit einem Zeitwert von etwa 7.000 Euro.

Wie sich die Täter in die per Rolltor gesicherte und nur per Schlüssel zugängliche Tiefgarage Zugang verschafft haben, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch ist noch fraglich, wie die Täter die per Schloss gesicherten Maschinen vom Tatort fortschafften. Da mit den Motorrädern aber auch die Planen, mit denen sie abgedeckt waren, verschwanden, geht die Polizei davon aus, dass die beiden Krafträder auf oder in die Ladefläche eines Anhängers oder Transporters verladen wurden.

Die Polizei hat die beiden Motorräder zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und fragt:

Wer hat am Donnerstag (3. Februar 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tiefgarage gemacht oder Fahrzeuge beobachtet, die dort üblicherweise nicht hingehören? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell