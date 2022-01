Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach Zeugenhinweisen - Polizisten nehmen vier mutmaßliche Autoknacker fest

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen/Nord:

Ein aufmerksamer Zeuge (37) vernahm gestern Morgen (Montag, 24. Januar) um 1:55 Uhr auf der Bischoffstraße einen lauten Knall und bemerkte vier Personen, die sich hinter einem Abschleppgespann an einem aufgeladenen PKW zu schaffen machten.

Als ein unbeteiligter Fahrzeugführer an der Gruppe vorbeifuhr, duckten sich diese weg, um nicht durch den Lichtkegel entdeckt zu werden.

Aufgrund des verdächtigen Verhaltens und des zuvor vernommenen Knalls informierte der Anwohner die Polizei.

Alle vier Personen (zw. 20 und 31 Jahre alt, alle bulgarische Staatsangehörige) konnten vor Ort angetroffen werden.

An dem nicht zugelassenen PKW, welcher auf dem Abschleppwagen stand, waren bereits Autoteile abmontiert worden. Werkzeuge wie Schraubmaschinen, Schraubenschlüsse, Wagenheber und weiteres Tatwerkzeug konnten vor Ort und in einem mutmaßlichen Tatfahrzeug sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls an Kraftfahrzeugen. (ChWi)

