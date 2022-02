POL-ME: Betrugsversuch rechtzeitig erkannt - Ratingen - 2202018

Polizei Mettmann

Betrugsversuch rechtzeitig erkannt - Ratingen

Mettmann

Eine 88-jährige Frau aus Ratingen-Tiefenbroich erkannte gerade noch rechtzeitig, dass sich Betrüger am Mittwoch (2. Februar 2022) Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatten. Die beiden Männer, die sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben, verließen schließlich die Wohnung, ohne dass es zu einem Schaden kam.

Das war geschehen:

Gegen 11.30 Uhr wurde die Ratingerin vor ihrem Wohnhaus am Bertramsweg von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen. Er gab vor, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und im Haus Messungen vornehmen zu müssen. Zunächst ging der Mann nach Angaben der Zeugin in den Keller und begab sich dann in die Wohnung der 88-Jährigen. Zu dem Zeitpunkt kam ein zweiter Mann dazu. Die beiden Männer öffneten im Schlafzimmer alle Schränke und forderten die Ratingerin anschließend im Wohnzimmer auf, den Fernseher einzuschalten. Die Frau wurde misstrauisch und äußerte ihre Zweifel, woraufhin die beiden Männer die Wohnung verließen. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Die beiden Männer kann die Ratingerin wie folgt beschreiben:

Täter 1:

- ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - normale Statur - südländisches Erscheinungsbild - sprach Hochdeutsch - dunkle, kurze Haare - trug einen Anzug und einen grauen Mantel

Täter 2:

- ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - normale Statur - südländisches Erscheinungsbild - sprach Hochdeutsch mit Akzent - dunkle, kurze Haare - Oberlippenbart

Die Polizei bittet dringend um Hinweise und fragt: Wer hat die beiden Männer ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

