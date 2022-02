Polizei Mettmann

POL-ME: Mutwillige Sachbeschädigung an polizeilichem Streifenwagen - Velbert - 2202016

Mettmann (ots)

In der Zeit vom späten Dienstagabend des 01.02., 22.00 Uhr, bis zum Mittwochnachmittag des 02.02.2022, 15.15 Uhr, parkte ein Streifenwagen der Velberter Polizei neben der örtlichen Bezirksdienststelle an der Straße Am Stadtgarten 4, im Velberter Ortsteil Neviges. In dieser Zeit wurde der silber- und blaufarbige VW-Transporter (VW T5) von einem bislang noch unbekannten Täter oder einer Täterin mutwillig beschädigt. Mit einem größeren Bruchstück aus Asphalt, das an Ort und Stelle aufgefunden und im Rahmen der Spurensuche sichergestellt wurde, schlugen der noch unbekannte Täter oder eine Täterin entweder auf die Windschutzscheibe des Polizeifahrzeugs ein oder der Stein wurde gezielt gegen die Scheibe geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000,- Euro geschätzt. Die Frontscheibe wurde vom Stein nicht durchschlagen, aber doch erheblich beschädigt.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des Täters oder der Täterin vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

