POL-AUR: Upgant-Schott - Einbruch in Bauwagen

Am Wochenende sind Unbekannte in Upgant-Schott in einen Bauwagen eingebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, brachen die Täter im Eetsweg den Wagen auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Baumaschine. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

