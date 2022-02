Polizei Mettmann

POL-ME: Hochhausbrand in Ratingen: Ermittlungen zur Brandursache laufen - Ratingen - 2202022

Mettmann (ots)

Großeinsatz in Ratingen-West: Am Donnerstag (3. Februar 2022) brach gegen 16.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der zehnten Etage eines Hochhauses an der Berliner Straße in Ratingen-West aus, die schnell in vollem Ausmaß brannte.

Die Feuerwehr Ratingen war mit starken Kräften und Rettungsmittel aus umliegenden Städten vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Insgesamt konnten 17 Personen von den Feuerwehrleuten aus dem Hochhaus gerettet werden. Eine schwerverletzte Person und sieben Leichtverletzte wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr Ratingen berichtete über den Einsatz in eigenen Pressemitteilungen (s. Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5138160 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5138178). Während des Einsatzes versammelten sich bis zu 200 Schaulustige vor Ort, die Polizei sicherte den Einsatzort ab.

Die Wohnungen in der zehnten und elften Etage des Hauses sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern. Anfang der kommenden Woche wird der Brandort gemeinsam mit einem externen Brandsachverständigen begangen. Die schwerverletzte Person schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizei Mettmann