Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag ist es gegen 17.20 Uhr in der Achterberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrrad gekommen. Ein 29-jähriger Radfahrer war in Richtung Gronauer Straße unterwegs, als er von einem 36-jährigen PKW-Fahrer überholt wurde. Der Radfahrer wurde dabei touchiert und kam zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Nordhorn sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet darum, sich unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell