Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - BMW angefahren

Papenburg (ots)

Papenburg - BMW angefahren

Zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche ist es auf dem Parkplatz Am Ems-Center zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort abgestellter grauer BMW wurde dabei an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell