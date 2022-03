Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: renitenter Gast verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Gast bekam es ein Mitarbeiter eines Spielcasinos in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg am Mittwochabend zu tun. Kurz nach 20.00 Uhr wollte ein 29-Jähriger das Spielcasino besuchen. Aufgrund eines fehlenden 3G-Nachweises wurde dem Mann der Aufenthalt jedoch verwehrt. Der 29-Jährige war hiermit wohl nicht einverstanden und wurde aggressiv. Der 46 Jahre alte Mitarbeiter griff den Gast hierauf an den Armen und führte ihn zum Ausgang. Als er ihn dort losließ, schlug der 29-Jährige dem Spielcasino Mitarbeiter ins Gesicht. Ein 38 Jahre alter Zeuge kam dem 46-Jährigen zur Hilfe. Gemeinsam brachten sie den Tatverdächtigen vor dem Casino zu Boden und hielten ihn dort fest. Beamte der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, die auf Streife waren, kamen dort vorbei und wurden auf den Vorfall aufmerksam. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und legten ihm Handschließen an. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sollte er auf freien Fuß gesetzt werden, allerdings erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Diesem wollte er nicht nachkommen, so dass er schlussendlich in Gewahrsam genommen werden musste und die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg verbrachte. Gegen den 29-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

