Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 7-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Ein 7-jähriger Junge wurde am späten Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Dammstraße leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Dammstraße in Richtung Alter Messplatz unterwegs, als in Höhe der Alphornstraße drei Kinder über die Straße rennen wollten. Während zwei von ihnen das Herannahen des Fahrzeuges erkannten und stehen blieben, rannte der 7-Jährige weiter und wurde von dem Fahrzeug der jungen Autofahrerin leicht erfasst. Der Schaden am Auto ist gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell