POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Schulkind

Hildesheim (ots)

Sottrum (web) - Am heutigen Morgen gegen 07:35 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Sottrum, Sottrumer Straße in Höhe der Fußgängerampel, zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 6jährigen Schüler.

Aufgrund von Zeugenaussagen steht fest, dass der 6jährige bei Grünlicht zeigender Ampel die Fahrbahn überqueren wollte.

In diesem Moment näherte sich aus Rtg. Holle kommend ein Pkw Ford Focus mit französischen Kennzeichen. Der Fahrzeugführer schaffte es nicht seinen Pkw rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Pkw kam. Der Schüler fiel zu Boden, blieb jedoch äußerlich unverletzt. Der Fahrzeugführer erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden des Jungen, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Die Identität des Mannes ist derzeit unbekannt. Der Schüler wurde von einer Zeugin nach Hause gebracht und an den Vater übergeben. Derzeit ist bei ihm von einer Prellung am Knie auszugehen.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Abstellort des Pkw (blauer Ford Focus mit Kennzeichenschildern aus Frankreich) bzw. zum Fahrzeugführer machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05063-9010 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

