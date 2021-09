Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter zahlt Geldstrafe

Neukirch / Lausitz (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann aus der Republik Moldau geriet in der Nacht zum 3. September 2021 in Neukirch / Lausitz in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht.

Gegen 03:00 Uhr stoppten die Beamten auf der B 98 einen moldawischen Kleinbus, in dem jeweils fünf Männer aus Rumänien und aus Moldawien unterwegs waren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der Reisenden seit März 2019 von der Staatsanwaltschaft Berlin per Haftbefehl gesucht wird. Er war wegen unerlaubtem Aufenthalt zu einer Geldstrafe von 750,00 Euro verurteilt worden und hatte diese bisher noch nicht beglichen.

Da er dies aber nun nachholten konnte, entging er einen 50-tägigen Ersatzhaft und konnte seine Reise fortsetzen.

