Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 2 Drogenschmuggler vorläufig fest

Aachen - Tüddern/Selfkant (ots)

Am Mittwochnachmittag haben Bundespolizeibeamte am ehemaligen Grenzübergang in Tüddern/Selfkant 2 Drogenschmuggler mit einer nicht geringen Menge an Marihuana vorläufig festgenommen.

Beide passierten die Grenze von den Niederlanden nach Deutschland, als sie mit ihrem Fahrzeug von einer Streife der Bundespolizei angehalten wurden. Bei der Kontrolle machten sie gegenüber den Beamten unglaubwürdige Angaben über ihre Fahrt in die Niederlande. Bei einer anschließenden Nachschau im Fahrzeug wurde in einem Rucksack über 250 Gramm Marihuana aufgefunden. Der Schwarzmarktwert des aufgefundenen Betäubungsmittels beläuft sich im vierstelligen Bereich. Es wurde vor Ort beschlagnahmt und die beiden 25-jährigen Deutschen wurden wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln beanzeigt. Der Vorgang und die beschlagnahmten Betäubungsmittel werden für weitere Ermittlungen zuständigkeitshalber der Zollfahndung Aachen übergeben. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide Männer ihre Fahrt fortsetzen. Sie werden sich bald vor der Justiz wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell