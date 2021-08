Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter in Polizeigewahrsam

Bautzen, Uhyst (ots)

Die Bundespolizei nahm am 30. August 2021 auf der Autobahn 4 zwei illegal arbeitende Personen in Gewahrsam.

Um 11:50 Uhr stoppten die Beamten auf dem Rastplatz Oberlausitz einen in Richtung polnische Grenze fahrenden Kleinbus. Mitfahrerin war eine 61-jährige Frau aus der Ukraine. Sie hatte seit Februar diesen Jahres in Deutschland als häusliche Pflegekraft gearbeitet und in diesem Zeitraum etwa 6.000,00 Euro verdient. Nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ohne Steuer- und Pflichtversicherungsabgaben zu zahlen. Ein Visum und eine Arbeitserlaubnis besitzt sie nicht.

Auch der um 17:00 Uhr bei Uhyst kontrollierte 29-jährige Serbe konnte Beides nicht vorlegen. Er war als Beifahrer in einem Renault Kangoo in Richtung Dresden unterwegs und hatte seit etwa fünf Jahren in Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Auch er war nicht pflichtversichert.

Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt und wegen der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung eingeleitet. Die zuständigen Ausländerbehörden entscheiden über den weiteren Verbleib.

