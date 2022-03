POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht in Gustav-Rau-Straße

Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 34 Jahre alter Fiat-Lenker, der am Mittwoch gegen 23.00 Uhr in der Hauptstraße in Aidlingen in einen Unfall verwickelt war. Der Mann befuhr die Hauptstraße in Richtung Deufringen, als er, vermutlich da er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, nach links von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf mit ...

mehr