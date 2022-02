Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City - Erneuter Einbruch in Friseurgeschäft - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 17.02.2022 brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft in auf der Straße "Belderberg" ein.

In dem Zeitraum zwischen 04:30 und 04:50 Uhr schlugen die Täter eine Schaufensterscheibe ein und gelangten durch die entstandene Öffnung in die Räume, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor - die Einbrecher verließen den Tatort schließlich unerkannt.

Der betroffene Friseurladen war bereits am Wochenende zwischen dem 05.02. und dem 07.02.2022 von einem Einbruch betroffen. Auch in diesem Fall hatten sich die Täter durch das Einwerfen einer Scheibe Zugang in die Räume verschafft.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 13 in Verbindung zu setzen.

