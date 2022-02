Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in der Innenstadt

Iserlohn (ots)

Eine 58-jährige Iserlohnerin war am Montagnachmittag, gegen 16:16 Uhr, in der Iserlohner Innenstadt unterwegs. Auf der Laarstraße stellte sie fest, dass ihr Handy, welches sie zuvor in der Jackentasche getragen hatte, fehlte. Die Geschädigte hatte lediglich festgestellt, dass sich zwei Frauen, beide mit schwarzen Steppjacken bekleidet, für kurze Zeit in ihrer Nähe aufgehalten hatten. Weitere Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

