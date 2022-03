Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 26-Jährige und Katze von Balkon gerettet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts fing am Mittwochabend kurz vor Mitternacht die Waschmaschine einer 26-jährigen Frau im Badezimmer der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Güterbahnhofstraße in Kornwestheim Feuer. Durch das Auslösen des Rauchmelders wurde die Bewohnerin auf den Rauch aus dem Badezimmer aufmerksam, flüchtete mit ihrer Katze auf den Balkon und setzte einen Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften an und konnte die Anruferin inklusive ihrer Katze mit der Drehleiter vom Balkon retten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Dennoch entstand im Badezimmer Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Vorsorglich wurde die wohl unverletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand hatte auf die anderen Anwohner, welche in ihren Wohnungen bleiben konnten, keine Auswirkung.

