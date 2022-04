Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Amstetten - Auto kommt von Straße ab

Am Montag erlitt ein Mann bei Amstetten leichte Verletzungen.

Um 8 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Renault von Amstetten in Richtung Lonsee-Ettlenschiess. Das Auto kam nach links von der Straße ab. So fuhr es etwa 80 Meter über eine Wiese, prallte gegen den Stumpf eines Baumes und überschlug sich. Im Graben kam der Renault dann zum Stehen. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Amstetten hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun auch die Ursache.

