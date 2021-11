Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: BAB61 - Fohlen springt auf Fahrbahn

Gau-Bickelheim (ots)

Am Samstag, dem 06.11.2021, gegen 17:31 Uhr ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz, etwa 500m vor der Anschlussstelle Stromberg, ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Glücklicherweise blieb es bei, wenn auch erheblichen Sachschäden in Höhe von etwa 30000 Euro.

Auslöser des Verkehrsunfalles war ein Fohlen, dass aus einen Pferdetransporter auf die Fahrbahn sprang und von mehreren nachfolgenden Fahrzeugen erfasst bzw. überfahren wurde. Das Tier verendete in Folge der Verletzungen vor Ort. Wie das Fohlen den geschlossenen Pferdetransporter verlassen konnte, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Für die Bergungsarbeiten wurde der rechten Fahrstreifen im Bereich der Anschlussstelle Stromberg für ca. drei Stunden gesperrt.

