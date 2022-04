POL-NB: Doppelgarage in 17099 Salow ausgebrannt

Neustrelitz (ots) - In den Nachmittagsstunden des 31.03.2022 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz über einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Adamsdorf in der Gemeinde Klein Vielen informiert. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter am 31.03.2022 in der Zeit von 07:15 Uhr bis 15:15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Anschließend entwendeten ...

mehr