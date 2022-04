Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Haus ein

Neustrelitz (ots)

In den Nachmittagsstunden des 31.03.2022 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz über einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Adamsdorf in der Gemeinde Klein Vielen informiert.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter am 31.03.2022 in der Zeit von 07:15 Uhr bis 15:15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter aus mehreren Räumlichkeiten des Hauses diversen Schmuck und Bargeld in einer Gesamthöhe von 800 Euro. Darüber hinaus verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.

Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen oder andere sachliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 2580 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell