Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 84-Jährige verwechselt Bremspedal mit Gaspedal und verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr bog eine 84-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Möhlstraße aus auf das Gelände einer Autowaschanlage ein. Hierbei verwechselte sie offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal und verlor in der Folge die Kontrolle über ihren PKW. Sie kollidierte mit einem auf dem Gelände befindlichen Zaun sowie drei dahinter geparkten PKWs. Durch die Wucht des Aufpralls ließ sich die Tür des Wagens der 84-Jährigen nicht mehr öffnen, weshalb sie durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden musste. Die 84-jährige, leicht verletzte Frau wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell