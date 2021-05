Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen Pastorskamp

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum vom 02.05.2021, 21:00 Uhr bis zum 03.05.2021, 08:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Nottuln, Appelhülsen auf dem Pastorskamp. Die unbekannten Täter stiegen über den Balkon und schoben die Rollladen der Balkontür hoch, um in die Wohnung zu gelangen. Dort entwendeten sie mehrere elektronische Geräte. Eine endgültige Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell