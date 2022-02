Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 82-jähriger Mann wurde Opfer eines Trickdiebstahls

Mannheim-Oststadt: (ots)

Er wurde gegen 13.20 Uhr in der Moltkestraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der Münzgeld getauscht haben wollte.

Während der 82-Jährige gutgläubig seinen Geldbeutel öffnete, verwickelte ihn der Unbekannte in ein Gespräch und deckte kurzzeitig den Geldbeutel mit einer Straßenkarte ab. Dabei lenkte er den älteren Herrn derart ab, dass es ihm gelang, unbemerkt fünf Einhundert-Euro-Scheine aus dem Banknotenfach zu entnehmen.

Der Täter war ca. 20-30 Jahre alt; ca. 180 cm groß und hatte eine sportliche Statur. Er trug einen dunklen Vollbart und war mit dunkler Kleidung, eventuell auch einer Mütze bekleidet. Er sprach deutsch mit einem Akzent, den der 82-Jährige nicht zuordnen konnte.

Möglicherweise wurden weitere Personen in ähnlicher Art und Weise von dem Unbekannten angesprochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

Taschendiebe machen sich nicht nur das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Immer wieder gelingt es ihnen auch, mit besonderen Tricks, gutgläubige Menschen um ihr Bargeld oder ihre Wertgegenstände zu erleichtern. Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt. Insbesondere der sogenannte Geldwechsel-Trick - wie am Sonntag in der Mannheimer Oststadt passiert - kommt häufig zur Anwendung: Der oder die Täter bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Während dieser beispielsweise seine Münze in die Börse wirft, nimmt er Banknoten heraus. Bleiben Sie aufmerksam!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell