Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: betrunkener 15 jähriger mit Moped

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 16.01.2022 gegen 02:00 Uhr unterzogen Polizeibeamte der PI Greiz einen 15 jährigen Moped Fahrer in der Schopperstraße, Zeulenroda-Triebes einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der Jugendliche 1,1 Promille Atemalkohol hatte. Infolge wurde die Blutentnahme angeordnet und der vorläufige Führerschein beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.

