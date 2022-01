Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots)

Am 15.01.2022 gegen 22:50 Uhr wurde in der Reichenbacher Straße, Greiz ein 43 jähriger serbischer Staatsbürger mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er beim Einbiegen auf die Hauptstraße den Motor seines PKW abwürgte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholwert von 2,5 Promille festgestellt, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde, eine Blutentnahme angeordnet wurde und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Gegen den 43 jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell