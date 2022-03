POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Tarnow

Malchin (ots) - In dem Tatzeitraum vom 28.03.2022, 22:00 Uhr bis zum 29.03.2022, 06:15 Uhr wurde in 17089 Kessin ein Quad entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen widerrechtlich Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Dorfstraße in 17089 Kessin und entwendeten von diesem ein Quad der Marke Taiwan Golden Bee. Der Schaden wird mit rund 8.000 Euro beziffert. Das entwendete Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen ...

