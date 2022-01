Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindergarten

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, DRK Kindergarten, Am Plan, Montag, 10.01.22, 16:00 Uhr bis Dienstag, 11.01.2022, ca. 08:45 Uhr. Der/die unbekannten Täter versuchten im genannten Zeitraum in den Kindergarten einzudringen. Das Gelände wurde betreten und es wurde versucht über die rückwärtige Notausgangstür in das Gebäude zu gelangen. Die Tat scheiterte, da sich die Tür nicht öffnen ließ. Der Schaden beträgt geschätzt ca. 250 Euro. Zeugen, die zur o.g. Tatzeit, am besagten Ort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (uhd)

