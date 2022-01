Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Einbeck (ots)

Einbeck, Teichenweg; 12.01.2021; 10:27h

EINBECK ( Fi ) -

Die 29-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck bog mit ihrem PKW aus der Rabbethgestraße aus Rtg. Schule kommend nach links in den Teichenweg ein, während die bevorrechtigte 84-jährige Fahrzeugführerin den Teichenweg stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 29-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Zudem verletzte sich die 84-jährige Fahrzeugführerin durch den Zusammenstoß leicht. Sachschaden in Höhe von ca. 5700EUR an beiden PKW.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell