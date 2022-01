Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Roswithastr. 24, Zeit: Montag, 10.Januar 2022 bis Mittwoch, 12.Jan. 2022, 13:30 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein.-Ausparken einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW X 5, Farbe grau. Dem BMW wurde ein Frontschaden, Frontstoßstange, in Höhe von 2000.- Euro zugefügt. Der Unfallverursacher traf keinerlei schadensregulierende Maßnahmen, er entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200,zu melden. Aber auch der Unfallverursacher, hat eventl. den Anstoß nicht mitbekommen, möge sich zur Sachverhaltsabklärung bei der Polizei in Bad Gandersheim melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell