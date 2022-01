Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B 445 / Auffahrt zur B 64, Dienstag, 11.01.21, 15.35 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 11.01.21, gegen 15.35 Uhr fuhr ein 25-jähriger Bockenemer mit seinem Pkw VW Transporter von der B 445 auf die Auffahrt zur B64, um dort auf die B64 in Richtung Seesen zu fahren. An der Einmündung zur B 64 konnte der 25-jährige, seinen Transporter nicht mehr rechtzeitig hinter dem an der Einmündung wartenden Pkw Kia einer 56-jährigen Bad Gandersheimerin zum Stehen bringen und fuhr auf den Kia auf. Die 56-jährige und eine ebenfalls 56-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 1000,- EUR

