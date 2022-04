Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Scheiben und Lampe zerstört

Zwei Jugendliche sollen am Montag die Tat in Dürmentingen begangen haben.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr hörte ein Zeuge Glas in der Buchauer Straße brechen und sah dort Personen. Er informierte die Polizei. Polizeistreifen rückten an und entdeckten dort an Gebäuden zwei eingeschlagene Glasscheiben und eine zerstörte Lampe. In der Oberdorferstraße entdeckte die Polizei zwei Jugendliche. Die hatten eine Schaufel dabei und waren stark alkoholisiert. Die Polizisten brachten die beiden 16 und 17 Jahre alten Jungs auf ein Polizeirevier. Dort wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft nun, ob die Jugendlichen für die Tat verantwortlich sind.

