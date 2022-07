Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, 29.07.22, gegen 11:33 Uhr, ereignete sich in Lindern, Kämper Straße, vor der Einmündung Lastruper Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 2500,--Euro. Nach bisherigem Stand befuhr eine 25-jährige aus Lindern mit ihrem PKW die Kämper Straße in Richtung Lastruper Straße. Vor und hinter ihr befuhren jeweils ein weiterer PKW die Kämper Straße in die gleiche Richtung. Verkehrsbedingt mussten dann alle Fahrzeuge vor der Einmündung anhalten. Während die Fahrzeuge noch warteten, fuhr ein 60-jähriger aus Lindern rückwärts vom Parkplatz eines Friseursalons und übersah dabei den stehenden PKW der jungen Frau. Diese konnte aufgrund der vor und hinter ihr stehenden PKW weder vor- noch rückwärtsfahren und somit einen Zusammenstoß nicht verhindern. Insbesondere die Insassen des PKW hinter der 25-jährigen und auch sonstige Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter der Tel.: 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

