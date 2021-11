POL-ROW: ++ 10-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Teure Technik vom Güllebehälter gestohlen ++ Tageswohnungseinbruch misslingt ++ Drogenfund nach Drogenfahrt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

10-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zeven. Ein 10-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Bremervörder Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Junge die Bundesstraße gegen 17 Uhr plötzlich überqueren wollen. Eine 36-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Opel Corsa ortsauswärts unterwegs war, konnte eine Kollision mit dem jungen Radler nicht vermeiden. Der 10-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Unfall an der Autobahnzufahrt

Stuckenborstel. Am Donnerstagnachmittag ist es an der Autobahnzufahrt zur A1 auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Frauen gekommen. Eine 18-jährige Fahranfängerin hatte gegen 17 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von der Bremer Straße nach links auf die Hansalinie abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden VW Polo einer 58-jährigen Autofahrerin. Bei der Kollision zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Fußgängerin angefahren

Tarmstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wilstedter Straße/Bahnhofstraße ist am Donnerstagnachmittag eine 72-jährige Fußgängerin verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.30 Uhr mit seinem Opel abbiegen wollen und dabei die querende Frau vermutlich übersehen. Die Seniorin kam zu Fall und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu.

Unfall beim Abbiegen fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Rotenburg. Am Donnerstagmittag sind zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hansestraße/Schäfergarten verletzt worden. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte gegen 13.15 Uhr von der Straße Schäfergarten nach rechts auf die Hansestraße abbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten VW eines 24-Jährigen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Ihre Fahrzeuge traf es noch schlimmer. Sie wurden vermutlich total beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa fünfzigtausend Euro.

Nach Fundunterschlagung - Polizei sucht Eigentümer eines blauen Herrenfahrrades

Lauenbrück. Nach einer möglichen Fundunterschlagung suchen die Beamten der Polizeistation Fintel nach dem Eigentümer eines herrenlosen, blauen Fahrrades. Eine Zeugin hatte bereits Anfang November beobachtet, wie ein Mann mit einem Fahrrad, das seit geraumer Zeit unverschlossen an einem Holzzaun am Gartenweg stand, weggefahren ist. Weil die Polizei den Tatverdächtigen wegen ähnlicher Delikte bereits kennt, gehen die Beamten in diesem Fall von einer Fundunterschlagung aus. Was den Ermittlern noch fehlt, ist der Eigentümer des stahlblau-metallicfarbenen Herrenrades. Mitteilung bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

Teure Technik vom Güllebehälter gestohlen

Gnarrenburg. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter in der Straße An der Trift die Entnahmetechnik eines Güllebehälters gestohlen. Zwischen Sonntag, dem 7. und Mittwoch, dem 17. November bauten die Unbekannten die teuren Anschlüsse und weiteres Messingzubehör aus und nahmen es mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünftausend Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04763/62892-0 bei der Polizei in Gnarrenburg.

Einbruch in Bauwagen

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter auf einer Baustelle am Moorkamp in einen Bauwagen eingebrochen. Daraus stahlen sie einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Kreissäge, ein Schleif- und ein Nivelliergerät.

Tageswohnungseinbruch misslingt

Selsingen. Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag versucht in ein Wohnhaus an der Straße Haaßeler Ring einzubrechen. Während sie dabei waren eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, bemerkten die Täter vermutlich, dass die Bewohner zu Hause waren. Sie ließen von der Tat ab und verschwanden. Zurück blieben nur die Hebelmarken an der Tür und ein ärgerlicher Sachschaden.

Drogenfund nach Drogenfahrt

Bevern. Vermutlich unter dem Einfluss von Amphetamin ist ein 27-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung wurde gegen 18.20 Uhr in der Straße Nedderstenmoor auf den Wagen des Mannes aufmerksam. Im Gespräch bemerkten die Beamten bei ihm Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diese Einschätzung. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. In seinem Rucksack fand die Polizei Marihuana und beschlagnahmte es. Aufgrund der Menge besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige damit Handel treibt. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

