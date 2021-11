Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kleintransporter aufgebrochen ++ Einbruch in Imbiss ++ Zeuge beobachtet Diebstahl ++

Rotenburg (ots)

Kleintransporter aufgebrochen

Sottrum. In der Nacht zum Mittwoch ist ein Kleintransporter in der Rotenburger Straße aufgebrochen worden. Der Peugeot Boxer war zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf einem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum öffneten die Täter die hintere Fahrzeugtür und holten Schweißwerkzeug und eine Kabeltrommel aus dem Laderaum.

Einbruch in Imbiss

Heeslingen. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Imbiss an der Straße Ostetal eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Seitentür gelangten sie in den Imbiss- und Küchenbereich und nahmen von dort zwei Sparschein samt Bargeld mit.

Zeuge beobachtet Diebstahl

Rotenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochvormittag in der Großen Straße einen Diebstahl beobachtet und ist dann selbst zur Tat geschritten. Eine Jugendliche nahm aus einem Verkaufsstand vor einem Dekorationsgeschäft ein Paar Armstulpen aus der Auslage und steckte sie in ihre Handtasche. Dann schnappte sich die junge Frau noch einen Schal vom Ständer und wollte damit weggehen. Der Zeuge hielt sie fest und informierte die Geschädigten.

