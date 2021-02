Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung in öffentlicher Toilette

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Mo., 15.02.2021, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr, in einer öffentlichen Toilette im Bahnhofsgebäude Wissen einen Toilettenpapier-Halter aus Edelstahl. Dabei entstand ca. 200,-EUR Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell