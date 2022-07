POL-CLP: Pressemitteilung des PK Vechta vom 31.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindergarten - Am 30.07.2022 um 00:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in den Kindergarten St. Josef in Lohne. Hier durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Bislang ist unbekannt, ob etwas entwendet wurde. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte ...

