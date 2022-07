Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 29/30.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindergarten -

Am 30.07.2022 um 00:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in den Kindergarten St. Josef in Lohne. Hier durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Bislang ist unbekannt, ob etwas entwendet wurde. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Goldenstedt - Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstelle-

Am 30.07.2022; 01:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Tankstelle in Goldenstedt einzubrechen. Die Täter wurden bei der Tatbegehung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

