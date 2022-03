Polizei Hagen

POL-HA: Drei Unbekannte greifen Personengruppe in Hohenlimburg mit Baseballschläger an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Freitagabend (04.03.2022) griffen drei bislang unbekannte Täter auf dem Schulhof einer Hohenlimburger Schule zwei 19-Jährige und einen 16-Jährigen mit einem Baseballschläger an. Die drei Heranwachsenden hielten sich auf dem Schulhof im Wachtelweg auf. Als sie die Örtlichkeit verlassen wollten, wurden sie von den drei Unbekannten angesprochen. Diese hinderten sie am Verlassen des Schulhofs und provozierten einen Streit. In dessen Verlauf stellte sich einer der Täter vor einen der 19-Jährigen und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein weiterer Angreifer hatte einen Baseballschläger sowie ein Messer dabei. Er schlug dem Iserlohner mit dem Baseballschläger gegen den Oberkörper. Der erste Täter forderte die Personengruppe dann dazu auf, den Schulhof zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie nach und suchten eine Polizeiwache auf. Dort beschrieben sie den ersten Angreifer als circa 16 - 17 Jahre alt, groß und vollständig in schwarz gekleidet. Der Unbekannte, der den Baseballschläger und das Messer mitführte, war etwa 18 - 19 Jahre alt, 185 cm groß und trug ausschließlich weiße Kleidung. Der dritte Täter konnte als etwa 16 Jahre alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß beschrieben werden. Auch dieser Jugendliche trug ausschließlich schwarze Kleidung. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell