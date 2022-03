POL-HA: Bagger in Wehringhausen gestohlen

Hagen (ots) - Ein 13-jähriger Schüler stand am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Badstraße auf der Seite der Sparkasse. An dieser Stelle wollte er die Straße in Richtung Rathaus-Apotheke überqueren. Offensichtlich hatte er eine wesentliche Grundregel der Verkehrserziehung nicht befolgt, die Kindern schon im Grundschulalter beigebracht werden. Vor dem Überqueren am Bordstein warten, nach ...

mehr