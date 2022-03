Polizei Hagen

POL-HA: Gurtverstoß führt zu Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Eckesey (ots)

Am Donnerstag, 03.03.2022, bemerkte eine Motorradpolizistin gegen 16:40 Uhr einen Audi in der Eckeseyer Straße. Der Fahrer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht korrekt angelegt. Er hatte ihn hinter seinem Rücken in das Schloss gesteckt. Die Polizistin hielt den Audi an. Der 33-jährige Fahrer zeigte lediglich einen Fahrzeugschein vor und behauptete, dass er seinen Führerschein verloren habe. Bei einer Abfrage in polizeilichen Systemen stellte sich heraus, dass der die Fahrerlaubnis des Mannes als ungültig eingetragen war. Die Beamtin legte eine Anzeige vor und untersagte dem 33-Jährigen die Weiterfahrt. Sein Beifahrer setzte die Fahrt fort. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell