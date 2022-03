POL-HA: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In Hohenlimburg nahmen Polizeibeamte am Donnerstagmittag (03.03.2022) einen 50-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Gegen 12.00 Uhr fiel der Hagener an einem Supermarkt in der Lindenbergstraße auf. Ein Mitarbeiter rief die Polizei hinzu und sagte den Beamten, dass der Mann sich Kunden und Mitarbeitern gegenüber aggressiv verhalten hatte. ...

